Киммих прокомментировал 25 реализованных пенальти Кейна подряд

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о достижении своего одноклубника Гарри Кейна.

Английский форвард оформил хет-трик в матче против «Аугсбурга» (3:0), дважды отличившись с пенальти. Таким образом, у 31-летнего футболиста уже 25 реализованных пенальти подряд во всех турнирах за клуб и сборную.

«Мы слепо доверяем Кейну пенальти, и ему удаётся оправдывать наше доверие. Иногда со стороны кажется, что это просто, но это не так. 25 реализованных пенальти подряд – это невероятно», – цитирует Bayern & Germany слова Киммиха.

Гарри Кейн возглавляет список лучших бомбардиров Бундеслиги с 14 забитыми мячами.