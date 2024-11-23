Компани – о хет-трике Кейна: «Типичный Кейн»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал очередной хет-трик нападающего Гарри Кейна.

Английский футболист отметился тремя забитыми мячами в матче против «Аугсбурга», который прошёл в пятницу и завершился победой мюнхенского гранда со счётом 3:0. Для 31-летнего форварда это уже четвёртый хет-трик в сезоне.

«Типичный Гарри Кейн. В первом тайме были ситуации, когда он, возможно, мог сыграть лучше. Но такой игрок способен забить в любой момент – и он в итоге забил три», – сказал в интервью DAZN Компани.

Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги, забив 50 голов при всего 43 проведённых матчах.