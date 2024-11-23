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Циге оплакивает смерть супруги

23 Ноября 2024 • 03:38 Комментировать

Бывшая звезда мюнхенской «Баварии» и итальянского «Милана», Кристиан Циге, оплакивает смерть своей супруги. Пиа Циге ушла в мир иной четвёртого ноября. «С того момента мой мир остановился», написал в социальных сетях 52-летний Циге.

Они поженились в 1997 году, у пары двое детей, Алессандро и Мария, при этом Кристиан  удочерил и Катерину - дочь Пии от её первого брака. Бывший клуб игрока, «Бавария», отреагировал на трагедию - пресс-служба клуба выразила свои глубокие соболезнования в связи с безвременной утратой в семье экс-футболиста.

Напомним, что Циге завершил карьеру в 2005 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кристиан Циге
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