Циге оплакивает смерть супруги

Бывшая звезда мюнхенской «Баварии» и итальянского «Милана», Кристиан Циге, оплакивает смерть своей супруги. Пиа Циге ушла в мир иной четвёртого ноября. «С того момента мой мир остановился», написал в социальных сетях 52-летний Циге.

Они поженились в 1997 году, у пары двое детей, Алессандро и Мария, при этом Кристиан удочерил и Катерину - дочь Пии от её первого брака. Бывший клуб игрока, «Бавария», отреагировал на трагедию - пресс-служба клуба выразила свои глубокие соболезнования в связи с безвременной утратой в семье экс-футболиста.

Напомним, что Циге завершил карьеру в 2005 году.