Голкипер с ампутированной ногой обратился к общественности

Мы уже рассказывали о злоключениях голкипера молодёжной команды «Унион Берлина», у которого в 19 лет обнаружили рак. Клуб открыл сбор средств для него, и пожертвование внёс даже выступавший в команде лишь несколько месяцев Леонардо Бонуччи, а также капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан. Были собраны 320 тысяч евро.

В итоге остановить болезнь удалось только посредством ампутации ноги. Сейчас Беркин Арсаногуларри приходит в себя и обратился к общественности со словами благодарности:

- То, что сделали для меня все знакомые и незнакомые люди - это невероятно. Я всем желаю всего самого наилучшего. Нет слов, чтобы выразить благодарность клубу, - написал футболист.