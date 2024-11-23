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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн рекордно быстро забил 50 голов в Бундеслиге

23 Ноября 2024 • 00:57 Комментировать
Бавария
3:0
Аугсбург

Форвард «Баварии» Гарри Кейн достиг отметки в 50 забитых мячей в Бундеслиге.

Англичанин оформил хет-трик в пятничной встрече с «Аугсбургом» (3:0) – третий гол стал для игрока 50-м в Бундеслиге. По сведениям Opta, Кейн стал рекордсменом чемпионата, добравшись до этого показателя всего за 43 матча. Прежде ни одному футболисту не удавалось отличиться 50 раз при столь малом количестве игр.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом прошлого года. В общей сложности на счету 31-летнего нападающего 64 забитых мяча и 21 результативная передача в 62 матчах в цветах мюнхенского гранда во всех турнирах.

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