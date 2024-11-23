Кейн поделился мыслями после хет-трика

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дал интервью после победы над «Аугсбургом» (3:0).

Мюнхенцы не могли распечатать ворота гостей вплоть до 63-й минуты, когда англичанин реализовал пенальти. Через полчаса он же забил второй одиннадцатиметровый, а затем оформил хет-трик и довёл дело до разгрома.

«В перерыве мы говорили о том, что нам нужно просто продолжать давить и создавать моменты. К счастью, мы заработали пенальти, после чего игра раскрылась.

Впереди важнейшие матчи: «ПСЖ» в Лиге чемпионов, а затем «Боруссия» в чемпионате и «Байер» в Кубке. Мы в хорошей форме, отлично себя чувствуем и должны продолжать в том же духе», – заявил в беседе с DAZN Кейн.