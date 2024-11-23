«Бавария» одержала сухую победу в шестом матче подряд

«Баварии» удалось продлить серию выигранных матчей без пропущенных голов.

В пятницу коллектив Венсана Компани одолел в родных стенах «Аугсбург» – 3:0. Все голы были забиты Гарри Кейном во втором тайме. Таким образом, «Бавария» побеждает всухую уже в шестом поединке кряду во всех турнирах. Ранее были обыграны «Санкт-Паули» (1:0), «Бенфика» (1:0), берлинский «Унион» (3:0), «Майнц» (4:0) и «Бохум» (5:0). Общий счёт всех шести встреч – 17:0.

Примечательно, что до старта серии «Бавария» крупно уступила «Барселоне» в Лиге чемпионов – 1:4. Прошёл почти месяц, а ворота мюнхенцев с тех пор никто не поражал.