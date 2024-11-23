Кейн оформил четвёртый хет-трик в сезоне

Форвард «Баварии» Гарри Кейн в очередной раз отметился хет-триком.

31-летний футболист трижды поразил ворота «Аугсбурга» в поединке Бундеслиги: на 63-й и 93-й минутах он реализовал пенальти, а на 95-й установил на табло окончательный результат (3:0), отличившись уже с игры. Для англичанина это четвёртый хет-трик с начала нынешнего сезона. Ранее звёздный нападающий забивал по три мяча в поединках с «Хольштайн Киль» и «Штутгартом», а загребское «Динамо» и вовсе огорчил четырежды.

В активе Гарри Кейна 20 точных ударов и девять результативных передач в 17 матчах за «Баварию» в текущей кампании.