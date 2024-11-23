Хет-трик Кейна позволил «Баварии» разгромить «Аугсбург»

11-й тур чемпионата Германии стартовал матчем «Бавария» - «Аугсбург». Лидеры сезона провели весь поединок у ворот соперника, но до 90-й минуты забили только раз.

Первый момент создан под конец первого тайма - Джамал Мусиала получил мяч от Кингсли Комана на левом краю штрафной и мощно стрельнул в ближний угол - вратарь парировал угрозу. Леон Горецка подобрал мяч перед штрафной и пальнул с 17 метров - голкипер перевел снаряд через перекладину.

В начале второго тайма Горецка после навеса с левого фланга пробил головой по дуге, мяч стукнулся в перекладину и улетел за ворота гостей. Только на 63-й минуте с пенальти за игру рукой Гарри Кейн поразил правую девятку, а кипер не угадал угол - 1:0. На последних минутах после прострела Сержа Гнабри Кейн не смог добраться до мяча из-за фола Нико Шлоттербека - удаление и 11-метровый - в этот раз Кейн низом пробил в левый от себя угол, а голкипер снова прыгнул в другую сторону - 2:0. Горецка исполнил заброс в штрафную гостей, Кейн принял мяч ногой, оставив в дураках кипера и головой спокойно отправил снаряд в сетку - 3:0.

«Бавария» на восемь очков оторвалась от второго места, соперник - 13-й.