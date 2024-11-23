Кейн реализовал 24-й пенальти подряд

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн вновь безошибочно исполнил пенальти.

Англичанин открыл счёт на 63-й минуте сегодняшнего матча Бундеслиги против «Аугсбурга», реализовав удар с точки. Примечательно, что для Кейна это уже 24-й подряд реализованный пенальти в составе «Баварии» и сборной Англии. Форвард неизменно забивает одиннадцатиметровые с 2022 года.

Гол в ворота «Аугсбурга» стал для Гарри Кейна 11-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Также в активе лидера мюнхенцев шесть результативных передач.

Наблюдать за событиями концовки матча «Бавария» – «Аугсбург» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.