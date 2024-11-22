«Бавария» пожертвует своим игроком ради трансфера Вирца

В «Баварии» намерены продать своего игрока, чтобы вложить средства в трансфер Флориана Вирца.

Атакующий полузащитник «Байера» стал главной целью мюнхенского гранда, однако для осуществления сделки потребуется значительная сумма – рекордная для «Баварии». По сообщениям журналиста Флориана Плеттенберга, в «Баварии» готовы продать Леона Горецку, чтобы освободить бюджет для приобретения Вирца. Скорее всего, 29-летний хавбек отправится в зарубежный чемпионат.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Леона Горецки в 22 млн евро. Интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».