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«Байер» потерял Бонифасе до конца года слухи

22 Ноября 2024 • 18:38 Комментировать

Леверкузенский «Байер» потерял своего форварда Виктора Бонифасе до конца 2024 года, делится Sky Germany. По информации источника, нападающий не сыграет из-за полученной травмы бедра в расположении национальной сборной Нигерии.

Это вторая серьезная травма Бонифасе в этом году, так как в самом начале года он пропустил большую часть второй половины сезона из-за травмы приводящей мышцы.

В текущем сезоне нигериец сыграл в 15 матчах во всех турнирах, в них он отличился восемью забитыми голами и одним ассистом.

«Байер» по итогу прошедших 10 туров в Бундеслиге разместился на четвёртом месте, набрав 17 баллов. Отставание от первого места – девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Виктор Бонифасе
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