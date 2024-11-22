Леверкузенский «Байер» потерял своего форварда Виктора Бонифасе до конца 2024 года, делится Sky Germany. По информации источника, нападающий не сыграет из-за полученной травмы бедра в расположении национальной сборной Нигерии.

Это вторая серьезная травма Бонифасе в этом году, так как в самом начале года он пропустил большую часть второй половины сезона из-за травмы приводящей мышцы.

В текущем сезоне нигериец сыграл в 15 матчах во всех турнирах, в них он отличился восемью забитыми голами и одним ассистом.

«Байер» по итогу прошедших 10 туров в Бундеслиге разместился на четвёртом месте, набрав 17 баллов. Отставание от первого места – девять баллов.