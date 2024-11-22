​Мин Джэ добился необычной отсрочки - будет проходить военную службу онлайн

Корейский защитник Ким Мин Джэ получил вызов в корейскую армию, ему надлежит пройти военную подготовку. Однако Ким воспользовался правом «откосить», предоставляемым известным личностям вроде спортсменов.

Военную подготовку оборонец пройдёт в режиме онлайн, это означает, что в течение 18 часов (по несколько часов в неделю) ему придется выслушивать лекции при помощи интернета, и, таким образом, он сможет отдать военный долг своей родине.

Напомним, что Ким с 2023 года выступает за «Баварию», однако его нередко критикуют за достаточно посредственную игру, особенно по сравнению с его выступлениями за «Наполи» в сезоне 2022/2023.