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Эксперты дали прогноз на исход матча «Бавария» – «Аугсбург»

22 Ноября 2024 • 13:13 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.12 X 11.00 2 19.00
Через 8 ч. 50 мин.

В рамках 11-го тура чемпионата Германии сегодня, 22 ноября, между собой сыграют «Бавария» и «Аугсбург».

«Бавария» после 10 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея 26 очков, а вот «Аугсбург» расположился на 13-й строчке, имея только 12 баллов в активе.

По мнению экспертов букмекерских контор «Бавария» одержит победу в предстоящем сегодняшнем матче с вероятностью в 84,6%, ничья возможна с вероятностью в 10,2%, а вот победа «Аугсбурга» оценена всего в 5,2%.

Прямая трансляция матча «Бавария» – «Аугсбург» состоится на нашем портале. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

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Бавария Аугсбург

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