Эксперты дали прогноз на исход матча «Бавария» – «Аугсбург»

В рамках 11-го тура чемпионата Германии сегодня, 22 ноября, между собой сыграют «Бавария» и «Аугсбург».

«Бавария» после 10 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея 26 очков, а вот «Аугсбург» расположился на 13-й строчке, имея только 12 баллов в активе.

По мнению экспертов букмекерских контор «Бавария» одержит победу в предстоящем сегодняшнем матче с вероятностью в 84,6%, ничья возможна с вероятностью в 10,2%, а вот победа «Аугсбурга» оценена всего в 5,2%.

Прямая трансляция матча «Бавария» – «Аугсбург» состоится на нашем портале. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.