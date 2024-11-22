«Реал» уверен, что опередит «Манчестер Юнайтед» в споре за звёздного защитника

В стане мадридского «Реала» уверены в том, что канадский латераль мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис пополнит ряды команды следующим летом на правах свободного агента. Об этом рапортуют журналисты AS.

«Сливочные» не переживают из-за интереса к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», заявившего о намерении побороться за канадца. В случае подписания Дэвиса ряды «королевского» клуба может покинуть Ферлан Менди.

В первой половине сезона-2024/2025 Альфонсо поучаствовал в 15 поединках, записав на свой счет три голевые передачи. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.