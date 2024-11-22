Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за французский «ПСЖ», может продолжить карьеру в другом европейском чемпионате.

Как сообщают итальянские СМИ, в подписании Доннаруммы заинтересована мюнхенская «Бавария», которая подыскивает замену опытному Мануэлю Нойеру. Джанлуиджи может сменить клубную прописку в следующем году, поскольку не пользуется полным доверием наставника парижан Луиса Энрике.

Контракт 25-летнего итальянского футболиста с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. Рыночная стоимость Доннаруммы оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро.