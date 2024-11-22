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Директор «Баварии» – о мюнхенском финале Лиги чемпионов: «Мечты не должны стать обузой»

22 Ноября 2024 • 07:20 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
26.11 23:00

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен ответил на вопрос о домашнем для клуба финале Лиги чемпионов.

Решающий матч нынешнего розыгрыша первого по значимости еврокубка состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

«Особая важность Лиги чемпионов в связи с домашним финалом? Всегда нужно быть осторожными, чтобы мечты не стали обузой. Конечно, это очень важное событие – финал пройдёт в Мюнхене спустя 13 лет после того самого матча против «Челси». Наша цель – выйти в этот финал, но впереди долгий путь. Начиная со стадии 1/8 финала нас ждут матчи на выбывание с топ-соперниками. Думаю, наши игроки чрезвычайно мотивированы. Мы все работаем над тем, чтобы мечта стала реальностью», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Дризена.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ян-Кристиан Дризен

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