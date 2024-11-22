​Томас Мюллер подарил супруге самолёт

В последнее время немецкая пресса активно писала о семейных проблемах Томаса Мюллера, который, якобы, собрался развестись со своей супругой Лизы после 15 лет совместного проживания. Но футболист «Баварии» ответил злопыхателем сам эффектным образом - он взял и приобрел своей Лизе самолёт.

Как оказалось, супруга Томаса уже около года учится на пилота лёгкого самолёта и Мюллер решил, что уже настало время не только учиться, но и владеть собственным самолётом. Речь идёт о модели Pilatus PC12 2004 года выпуска, которая развивает до 519 км\час в воздухе и обошлась Мюллеру 2,4 миллиона евро.