Лёв назвал условие, которое может стимулировать его вернуться к тренерской деятельности

Бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв, в 2014 году приведший команду к победе в чемпионате мира в Бразилии, ответил на вопросы журналистов о том, мог бы ли он вернуться к тренерской деятельности.

- Я готов выслушать предложения. Но только если в них будет смысл - серьёзный стимул для меня. Пока таких предложений не было. И вообще, не было ещё работы, которая захватила бы меня целиком. Но я готов к новым вызовам, - цитирует слова Йоахима Лёва derbyderbyderby.it.

Напомним, что Лёв покинул свой пост в 2021 году и с тех пор не тренирует. Он руководил сборной Германии с 2006 по 2021 год.