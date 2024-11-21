В «Баварии» определили двух игроков, вокруг которых будут строить команду

В «Баварии» работают над продлением контрактом Джамала Мусиалы и Йозуа Киммиха.

Контракт 21-летнего атакующего хавбека истекает в 2026 году, в то время как 29-летний опорник, способный сыграть справа в обороне, может стать свободным агентом уже по окончании сезона. Согласно данным Sky Sport, у «Баварии» серьёзные планы на обоих футболистов: именно вокруг Мусиалы и Киммиха в мюнхенском гранде планируют строить команду в ближайшем будущем, если те подпишут новые договоры.

Джамал Мусиала попал в систему «Баварии» в 2019 году, перебравшись из академии «Челси». Йозуа Киммих был куплен у «Штутгарта» в 2015 году.