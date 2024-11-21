Компани рассказал, кто сможет заменить Нойера в матче с «Аугсбургом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани рассказал о ситуации с голкиперами в команде перед матчем Бундеслиги против «Аугсбурга».

«Мы предполагаем, что Ману сможет играть завтра. Но если он не сможет, то в воротах сыграет Даниэль Перец. Он очень хорошо проявил себя в последних двух играх за сборную, к сожалению, против Бельгии. Свен Ульрайх недоступен по личным причинам, больше ничего сказать не могу», - сказал Компани на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч «Бавария» - «Аугсбург» пройдёт 22 ноября. Мюнхенцы по итогу прошедших 10 туров чемпионата Германии идут на первом месте, отрываясь от второй строчки на пять баллов.

Ранее сообщалось, что Нойер испытывает проблемы с рёбрами, прервав тренировку.