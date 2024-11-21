«Барселона» продвинулась в переговорах по Та

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

Как сообщает известный журналист Хосе Альварес, в последнее время «Барселона» значительно продвинулась в трансфере 28-летнего немца, на которого претендует «Реал», «Бавария» и «Челси».

В этом сезоне Та принял участие в 17 играх во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Действующее трудовое соглашение немецкого защитника с «Байером» рассчитано до середины 2025 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.