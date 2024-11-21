Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» продвинулась в переговорах по Та слухи

21 Ноября 2024 • 15:20 Комментировать
Сельта
...
Барселона
1 4.40 X 4.40 2 1.67
23.11 23:00

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

Как сообщает известный журналист Хосе Альварес, в последнее время «Барселона» значительно продвинулась в трансфере 28-летнего немца, на которого претендует «Реал», «Бавария» и «Челси».

В этом сезоне Та принял участие в 17 играх во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Действующее трудовое соглашение немецкого защитника с «Байером» рассчитано до середины 2025 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Джонатан Та Байер трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Ноября
15:20
«Барселона» продвинулась в переговорах по Та
15:09
Ямаль не тренировался с «Барселоной»
05:40
Рафинья собрал команду из 11 легенд «Барселоны»
04:04
«Челси» претендует сразу на двух игроков «Барселоны» 2
03:26
Канселу: «Пепе говорил, что я буду играть в «Реале», но я хотел в «Барселону»
20 Ноября
20:32
Известна позиция «Барселоны» по регистрации Ольмо на вторую часть сезона
20:24
Названа дата возвращения «Барселоны» на «Камп Ноу» 1
18:35
Педри: «Я переживаю лучший этап в своей карьере»
11:22
Левандовски: Моя карьера будет закончена в течение 2-3 лет 1
07:53
Известна позиция «Барселоны» в вопросе подписания Джонатана Дэвида 3
07:15
Стало известно, какую сумму ФИФА выплатит «Барселоне» за травму Араухо
06:24
В «Барселоне» приняли решение по Рафинье
06:13
«Барселона» планирует продать защитника летом – назван главный кандидат
00:47
Защитник «Барселоны» Кристенсен перенёс операцию – названа дата его возвращения
00:31
Буффон вспомнил, как его поразил поступок Месси 3
19 Ноября
23:24
Ориоль Ромеу рассказал, почему не заиграл в «Барселоне»
22:48
Ямаль пропустит ближайший матч «Барселоны»
17:55
Стало известно, сыграет ли де Йонг в ближайшем матче «Барселоны»
04:14
Названо главное препятствие в сделке по переходу Нико Уильямса в «Барселону» 1
03:47
Моуринью пришлось отказаться от подписания игрока «Барселоны»
03:19
«Барселона» подпишет звёздного левого вингера, несмотря на успехи Рафиньи 1
01:36
«Барселона» откажется от подписания топ-нападающего – названы причины
01:11
«Реал» и «Барселона» поспорят за перспективного португальца
00:49
Касадо не покинет «Барселону» – интерес проявляли два топ-клуба АПЛ
18 Ноября
23:50
Врач, оперировавший Фати: «Он сможет вернуться на прежний уровень»
22:46
Клуб Ла Лиги может забрать Фати у «Барселоны», несмотря на травму игрока
21:39
Вальверде – о 0:4 от «Барселоны»: «Нужно признать, что нас переиграли»
21:20
Та выберет новый клуб в январе – на игрока претендуют три гранда
19:17
Гави недоволен игровым временем в «Барселоне» 2
04:59
Ромарио назвал будущего победителя Ла Лиги 1
01:46
Названа новая предполагаемая дата возвращения тер Штегена после травмы 1
17 Ноября
22:56
Педри ответил на вопрос о новом контракте с «Барселоной» 1
21:57
Игрок молодёжной сборной Испании: «Надеюсь, однажды перейду в «Барселону»
19:48
Известна позиция Флика по Пау Виктору
16:10
Появилась новая информация о состоянии Ямаля и Левандовски
10:54
Глеб: «Флик – красавчик, я в него не верил, но ошибся»
07:43
Пике высказался о президенте «Реала»
06:30
Ямаль – лидер по обводкам в Ла Лиге, Мбаппе – четвёртый 10
05:23
«Барселона» наградит Иньиго Мартинеса за качественную игру
05:13
«Ты или Рамос?»: Пике ответил, кто сильнее 1
00:44
В «Барселоне» приняли решение по Кристенсену
16 Ноября
17:15
Раскрыта информация о будущем Араухо в «Барселоне» 1
15 Ноября
18:43
Раскрыта сумма, которую «Барселона» готова выделить на покупку Кварацхелии 4
17:28
Де Йонг: «Я думал, когда же это закончится?» 1
06:37
«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока, который интересен грандам Ла Лиги
05:48
Фати не покинет «Барселону» до конца сезона – известна причина 3
04:33
Стало известно, когда вернутся травмированные игроки «Барселоны»
01:39
Маттеус – о будущем Киммиха: «Мы знаем, что Флик его очень ценит»
00:37
Йорди Кройф: «Не нужно обесценивать Хави, говоря об успехе Флика»
00:26
Винисиус – второй по средней оценке в Ла Лиге в 2024 году, Левандовски – третий
14 Ноября
23:56
«Барселоне» будет трудно подписать Дэвиса – названа причина 2
23:38
В «Барселоне» определились с альтернативой Кунде на правом фланге обороны
22:19
Названа дата возвращения Ямаля после травмы
17:20
Хвича может перейти в испанский топ-клуб
16:45
Стало известно, какие позиции хочет усилить «Барселона»
15:45
В «Барселоне» высоко оценивают Холанна
15:35
Деку: «Барселона» хотела Нико Уильямса, но он сделал свой выбор 2
15:25
Ольмо: «Был уверен, что «Барселона» — лучший клуб для меня»
15:06
Ольмо: «Мы с Педри прекрасно понимаем друг друга»
05:28
Деку опроверг слухи об интересе «Барселоны» к дорогостоящему вратарю
05:05
Ольмо назвал сильную сторону Флика
04:20
Мингеса назвал причину прорыва Рафиньи в текущем сезоне
03:58
Полузащитник «Барселоны» Касадо рассказал, кого считает примером для подражания
01:40
Касадо рассказал, как смог впечатлить Флика
01:17
У «Барселоны» появился ещё один вариант на замену Левандовски 1
00:26
Деку – о трудностях Роке в «Барселоне»: «Никогда не видел подобного»
13 Ноября
23:40
Деку назвал точную сумму, которую «Барселона» заплатила за Роке 1
23:06
Хавбек «Барселоны» Торре рассказал, как Флик относится к игрокам
22:47
Торре – о будущем в «Барселоне»: «Я бы ушёл, если бы не был уверен»
22:33
Романо подтвердил интерес «Барселоны» к двум звёздным вингерам
15:45
Деку: «Барселона» работает над продлением де Йонга
15:22
«Барселона» хочет продлить контракт с Гави и Педри — известны детали
14:50
«Барселона» переживает из-за возможной потери де Йонга
05:39
«Барселона» нашла замену Левандовски в Бундеслиге
04:44
Деку: «Думаю, Педри продлит контракт с «Барселоной»
04:22
Начо оценил шансы «Реала» в борьбе за чемпионство с «Барселоной»
04:06
Деку ответил на вопрос о новом контракте Гави с «Барселоной»
02:51
Родри поделился мнением о «Барселоне» Флика
01:57
Леау хотел бы выступать за испанский суперклуб
01:27
Френки де Йонг рассказал о своём состоянии
00:51
Обамеянг: «Барселона» – лучший этап моей карьеры»
00:26
Президент Ла Лиги Тебас: «Ямаль не сможет стать новым Месси» 6
00:01
Президент Ла Лиги выбрал между «Реалом» Анчелотти и «Барселоной» Гвардиолы 1
11 Ноября
18:54
Флик не верит в Фати 2
18:22
«Барселона» хочет подписать 17-летнего таланта из Сегунды
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси «Спартак» принял решение по Хлусевичу Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры «Зенит» может выступить на международном турнире Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией
Спортивные новости
Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Янчук прокомментировал завершение карьеры Надаля Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Ноября
15:20 · Германия. Бундеслига
«Барселона» продвинулась в переговорах по Та слухи
13:00 · Германия. Бундеслига
Компани высказался о прогрессе Мин Джэ 1
12:45 · Германия. Бундеслига
Компани ответил на вопрос о Сане
11:50 · Германия. Бундеслига
Рафинья назвал лучший состав «Барселоны» в истории
11:40 · Германия. Бундеслига
В Германии рассчитывают продлить контракт с Нагельсманном
04:12 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой топ-клуб предпочитает перейти Вирц 2 слухи
02:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Дэвису
00:28 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» рассказали о трансфере Кейна
20 Ноября
21:35 · Германия. Бундеслига
Гендир «Баварии» - о Мусиале: «Хотим продлить контракт с одним из лучших футболистов в мире»
21:27 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о работе Компани
21:26 · Германия. Бундеслига
Известен план франкфуртского «Айнтрахта» на случай ухода Мармуша слухи
20:54 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о возможном трансфере Вирца
20:42 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» раскрыли планы по Киммиху
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не будет бороться с «Ливерпулем» за Мармуша — известна причина 1 слухи
17:42 · Германия. Бундеслига
«Вердер» закрыл свой аккаунт в социальной сети Х
17:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» придумал, как выиграть борьбу за Дэвиса у «Реала» и «Баварии»
14:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в Германии
13:51 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» выбрал замену Влаховичу 1
12:54 · Германия. Бундеслига
Мусиала высказался о возможном трансфере Вирца в «Баварию»
11:16 · Германия. Бундеслига
Сане высказался о будущем в «Баварии» 1
08:02 · Германия. Бундеслига
Сане рассказал, что думает о возможном приходе Вирца в «Баварию» 1
07:43 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» готовы обновить трансферный рекорд ради Вирца
07:24 · Англия. Премьер-лига
Швейцарский журналист назвал преемника Салаха в «Ливерпуле»
06:54 · Германия. Бундеслига
Сане высказался о сокращении зарплаты в «Баварии»
05:45 · Англия. Премьер-лига
Сане ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
Все новости