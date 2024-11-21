Компани высказался о прогрессе Мин Джэ

Наставник «Баварии» Венсан Компани высказался о прогрессе защитника мюнхенского клуба Кима Мин Джэ в нынешнем сезоне.

«Я тоже был защитником и хорошо понимаю нюансы игры на этой позиции. Если вы играете центрального защитника, то вами не будут восхищаться после одной игры, нужно провести на высоком уровне 10-15 матчей, чтобы вас заметили. На тренировках я ощущаю, что у нас хорошая оборона, но дело не только в защитниках. Цель каждого игрока в «Баварии» - становиться лучше, я доволен своими футболистами, никогда в них не сомневаюсь», - цитирует Компани Bayern & Germany.

После 10 туров «Бавария» лидирует в чемпионате Германии.