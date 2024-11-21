Компани ответил на вопрос о Сане

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос о вингере Лерое Сане.

«В нашем составе четыре вингера мирового класса, конечно, Лерой является одним из них. Олисе в прекрасной форме, Сане тоже, про Гнабри с Команом даже не говорю. Мы очень довольны укомплектованностью на этой позиции. Я давно знаю, на что способен Лерой», - цитирует Компани Bayern & Germany.

Контракт Сане с «Баварией» истекает летом, на фоне чего всё чаще и чаще появляются слухи об интересе к немцу со стороны других клубов.

В нынешнем сезоне Сане принял участие в 11 матчах и отметился тремя забитыми голами.