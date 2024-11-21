Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Компани ответил на вопрос о Сане

21 Ноября 2024 • 12:45 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.11 X 11.00 2 18.00
22.11 22:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос о вингере Лерое Сане.

«В нашем составе четыре вингера мирового класса, конечно, Лерой является одним из них. Олисе в прекрасной форме, Сане тоже, про Гнабри с Команом даже не говорю. Мы очень довольны укомплектованностью на этой позиции. Я давно знаю, на что способен Лерой», - цитирует Компани Bayern & Germany.

Контракт Сане с «Баварией» истекает летом, на фоне чего всё чаще и чаще появляются слухи об интересе к немцу со стороны других клубов.

В нынешнем сезоне Сане принял участие в 11 матчах и отметился тремя забитыми голами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани Лерой Сане ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Ноября
12:45
Компани ответил на вопрос о Сане
20 Ноября
21:35
Гендир «Баварии» - о Мусиале: «Хотим продлить контракт с одним из лучших футболистов в мире»
21:27
В «Баварии» высказались о работе Компани
20:54
В «Баварии» высказались о возможном трансфере Вирца
20:42
В «Баварии» раскрыли планы по Киммиху
19:49
«Бавария» не будет бороться с «Ливерпулем» за Мармуша — известна причина 1
11:16
Сане высказался о будущем в «Баварии» 1
08:02
Сане рассказал, что думает о возможном приходе Вирца в «Баварию» 1
07:43
В «Баварии» готовы обновить трансферный рекорд ради Вирца
06:54
Сане высказался о сокращении зарплаты в «Баварии»
05:45
Сане ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
05:09
Сане дал комментарий по своему будущему в «Баварии»
01:55
«Бавария» определилась с главной трансферной целью на 2025 год
19 Ноября
04:42
Маттеус вспомнил Месси, рассуждая о зарплате Мусиалы
00:38
«Реал» может подписать сразу двух левых защитников
18 Ноября
22:29
Гранд АПЛ активнее всех работает над подписанием Дэвиса из «Баварии»
22:07
Названы главные претенденты на Киммиха
17 Ноября
23:33
Мусиала: «Золотой мяч» — это моя цель 1
07:51
«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»
06:17
Кейн рассказал, в чём АПЛ следует взять пример с Бундеслиги
16 Ноября
19:05
Мусиала: «Зимой станет многое известно»
15 Ноября
01:39
Маттеус – о будущем Киммиха: «Мы знаем, что Флик его очень ценит»
14 Ноября
23:56
«Барселоне» будет трудно подписать Дэвиса – названа причина 2
21:59
«Ювентус» может подписать защитника «Баварии» в январе
13 Ноября
21:43
Киммих ответил на вопрос о новом контракте с «Баварией»
02:41
Кан дал совет Нойеру, приведя в пример себя 1
01:41
«Бавария» расстанется с одной из трёх высокооплачиваемых звёзд
01:01
Три клуба АПЛ следят за Дайером из «Баварии»
12 Ноября
23:51
Игрок «Байера» выбирает между «Реалом» и «Баварией»
16:36
Мусиала: «Я счастлив в «Баварии»
11 Ноября
06:26
Мюллер высказался о будущем Мусиалы в «Баварии»
10 Ноября
07:17
«Бавария» пыталась перехватить молодую звезду, которую подписал «Челси»
03:13
Два топ-клуба АПЛ и «Бавария» поспорят за игрока «Спортинга»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ АУГСБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском «Спартак» принял решение по Хлусевичу Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры «Зенит» может выступить на международном турнире Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России
Спортивные новости
Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Янчук прокомментировал завершение карьеры Надаля Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Ноября
13:00 · Германия. Бундеслига
Компани высказался о прогрессе Мин Джэ 1
12:45 · Германия. Бундеслига
Компани ответил на вопрос о Сане
11:50 · Германия. Бундеслига
Рафинья назвал лучший состав «Барселоны» в истории
11:40 · Германия. Бундеслига
В Германии рассчитывают продлить контракт с Нагельсманном
04:12 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой топ-клуб предпочитает перейти Вирц 1 слухи
02:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Дэвису
00:28 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» рассказали о трансфере Кейна
20 Ноября
21:35 · Германия. Бундеслига
Гендир «Баварии» - о Мусиале: «Хотим продлить контракт с одним из лучших футболистов в мире»
21:27 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о работе Компани
21:26 · Германия. Бундеслига
Известен план франкфуртского «Айнтрахта» на случай ухода Мармуша слухи
20:54 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о возможном трансфере Вирца
20:42 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» раскрыли планы по Киммиху
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не будет бороться с «Ливерпулем» за Мармуша — известна причина 1 слухи
17:42 · Германия. Бундеслига
«Вердер» закрыл свой аккаунт в социальной сети Х
17:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» придумал, как выиграть борьбу за Дэвиса у «Реала» и «Баварии»
14:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в Германии
13:51 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» выбрал замену Влаховичу 1
12:54 · Германия. Бундеслига
Мусиала высказался о возможном трансфере Вирца в «Баварию»
11:16 · Германия. Бундеслига
Сане высказался о будущем в «Баварии» 1
08:02 · Германия. Бундеслига
Сане рассказал, что думает о возможном приходе Вирца в «Баварию» 1
07:43 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» готовы обновить трансферный рекорд ради Вирца
07:24 · Англия. Премьер-лига
Швейцарский журналист назвал преемника Салаха в «Ливерпуле»
06:54 · Германия. Бундеслига
Сане высказался о сокращении зарплаты в «Баварии»
05:45 · Англия. Премьер-лига
Сане ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
05:09 · Германия. Бундеслига
Сане дал комментарий по своему будущему в «Баварии»
Все новости