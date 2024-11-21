Рафинья назвал лучший состав «Барселоны» в истории

Капитан «Барселоны» Рафинья назвал лучший состав за всю историю каталонского клуба.

По мнению Рафиньи, ворота защищать должен Виктор Вальдес. Три защитника в символической сборной: Пуйоль, Пике, Вальдес. В полузащиту бразилец поставил Бускетса, Хави, Иньесту и своего кумира – Роналдиньо. Лучшие атакующие игроки в истории «Барселоны» по мнению Рафиньи: Месси, Суарес и Неймар.

27-летний Рафинья проводит феноменальный сезон, став ключевым игроком в составе, он провёл 17 матчей на поле, забил 12 голов и отдал десять голевых передач, что позволяет «Барселоне» занимать заслуженное первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.