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Рафинья назвал лучший состав «Барселоны» в истории

21 Ноября 2024 • 11:50 Комментировать

Капитан «Барселоны» Рафинья назвал лучший состав за всю историю каталонского клуба.

По мнению Рафиньи, ворота защищать должен Виктор Вальдес. Три защитника в символической сборной: Пуйоль, Пике, Вальдес. В полузащиту бразилец поставил Бускетса, Хави, Иньесту и своего кумира – Роналдиньо. Лучшие атакующие игроки в истории «Барселоны» по мнению Рафиньи: Месси, Суарес и Неймар.

27-летний Рафинья проводит феноменальный сезон, став ключевым игроком в составе, он провёл 17 матчей на поле, забил 12 голов и отдал десять голевых передач, что позволяет «Барселоне» занимать заслуженное первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
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