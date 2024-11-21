В Германии рассчитывают продлить контракт с Нагельсманном

Немецкий футбольный союз планирует продлить соглашение с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном.

Как сообщает BILD, стороны ведут переговоры о продлении контракта до следующего чемпионата Европы, который пройдёт через четыре года. В Немецком футбольном союзе верят, что смогут добиться успехов с Юлианом, сам тренер тоже не против того, чтобы остаться наставником сборной.

Напомним, что Нагельсманн возглавил Германию в сентября прошлого года, под его руководством сборная дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата Европы, где уступила сборной Испании в дополнительное время со счётом 1:2.