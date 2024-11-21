В «Баварии» рассказали о трансфере Кейна

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал о трансфере нападающего Гарри Кейна.

«Этот трансфер был крепким орешком. Нам потребовалось проявить терпение, но этот трансфер, конечно, показал, что мы по-прежнему способны конкурировать с большими клубами Английской премьер-лиги за лучших игроков. Привезти капитана сборной Англии в Мюнхен – это необычное событие. Кейн полностью оправдал наши ожидания», - цитирует Дризена журналист Максимилиан Кох.

31-летний англичанин сыграл 16 матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне, забил 17 голов и отдал 9 результативных передач.