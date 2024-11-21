Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» рассказали о трансфере Кейна

21 Ноября 2024 • 00:28 Комментировать

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал о трансфере нападающего Гарри Кейна.

«Этот трансфер был крепким орешком. Нам потребовалось проявить терпение, но этот трансфер, конечно, показал, что мы по-прежнему способны конкурировать с большими клубами Английской премьер-лиги за лучших игроков. Привезти капитана сборной Англии в Мюнхен – это необычное событие. Кейн полностью оправдал наши ожидания», - цитирует Дризена журналист Максимилиан Кох.

31-летний англичанин сыграл 16 матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне, забил 17 голов и отдал 9 результативных передач.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Ян-Кристиан Дризен ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси «Спартак» принял решение по Хлусевичу Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском «Зенит» может выступить на международном турнире Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры Тренер «Зенита» Тимощук выиграл суд против Украины
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией
Спортивные новости
Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Янчук прокомментировал завершение карьеры Надаля Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Ноября
00:28 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» рассказали о трансфере Кейна
20 Ноября
21:35 · Германия. Бундеслига
Гендир «Баварии» - о Мусиале: «Хотим продлить контракт с одним из лучших футболистов в мире»
21:27 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о работе Компани
21:26 · Германия. Бундеслига
Известен план франкфуртского «Айнтрахта» на случай ухода Мармуша слухи
20:54 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о возможном трансфере Вирца
20:42 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» раскрыли планы по Киммиху
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не будет бороться с «Ливерпулем» за Мармуша — известна причина 1 слухи
17:42 · Германия. Бундеслига
«Вердер» закрыл свой аккаунт в социальной сети Х
17:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» придумал, как выиграть борьбу за Дэвиса у «Реала» и «Баварии»
14:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в Германии
13:51 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» выбрал замену Влаховичу 1
12:54 · Германия. Бундеслига
Мусиала высказался о возможном трансфере Вирца в «Баварию»
11:16 · Германия. Бундеслига
Сане высказался о будущем в «Баварии» 1
08:02 · Германия. Бундеслига
Сане рассказал, что думает о возможном приходе Вирца в «Баварию» 1
07:43 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» готовы обновить трансферный рекорд ради Вирца
07:24 · Англия. Премьер-лига
Швейцарский журналист назвал преемника Салаха в «Ливерпуле»
06:54 · Германия. Бундеслига
Сане высказался о сокращении зарплаты в «Баварии»
05:45 · Англия. Премьер-лига
Сане ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
05:09 · Германия. Бундеслига
Сане дал комментарий по своему будущему в «Баварии»
01:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с главной трансферной целью на 2025 год
19 Ноября
22:56 · Англия. Чемпионшип
Джоб Беллингем может повторить путь звёздного брата
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» определил кандидата на замену Гвардиоле 1
18:31 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда Хаби Алонсо примет решение по будущему
14:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сообщила о травме Пальиньи
10:30 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Ливерпуля» Салах высказал мнение о Мармуше
Все новости