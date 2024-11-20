Гендир «Баварии» - о Мусиале: «Хотим продлить контракт с одним из лучших футболистов в мире»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен заявил о желании мюнхенцев продлить контракт с полузащитником Джамалом Мусиалой.

«Это не новость, что мы хотим продлить контракт с одним из лучших игроков в мире. Мусиала заявил о себе в нашем клубе, это футболист, который вдохновляет болельщиков и делает футбол зрелищным, благодаря своему индивидуальному мастерству. Надеюсь, что переговоры с Джамалом закончатся успешно. Даже если мы не продлим соглашение с Джамалом, то он останется одной из главных надежд «Баварии», из таких игроков должен состоять костяк клуба», - цитирует Дризена AZ.