В «Баварии» высказались о работе Компани

Спортивный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о работе главного тренера Венсана Компани.

«Мы снова видим футбол, на который болельщики хотят ходить на стадион, на поле летят искры. Конечно, Компани хорошо влился в наш клуб. Согласен со словами Румменигге, что тренер является самым важным сотрудником клуба. У Венсана особенный характер, учитывая его возраст. Сейчас мы играем в красивый футбол и забиваем много голов, к тому же зачастую не пропускаем. Поэтому я считаю, что мы находимся на правильном пути. Надеюсь, что вместе с Компани мы будем работать ещё долгие годы», - цитирует Дризена AZ.