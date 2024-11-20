Стало известно, что предпримет франкфуртский «Айнтрахт» в случае ухода из клуба Омара Мармуша. Игрок атаки выдаёт яркое начало текущего сезона.

По информации Sport Bild, «орлы» оставят в клубе другого нападающего Уго Экитике. Француз также провел впечатляющий старт сезона вместе, и ему уже сообщили, что он останется во Франкфурте, если его партнер по нападению уйдет. У клуба также есть Игор Матанович, который может заменить Мармуша по позиции на поле.

Мармуш наряду с Гарри Кейном возглавляет список лучших бомбардиров сезона Бундеслиги. У Омара, как и у англичанина, 11 забитых голов.

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