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В «Баварии» высказались о возможном трансфере Вирца

20 Ноября 2024 • 20:54 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
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22.11 22:30

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен поделился комментарием о возможном подписании полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

— В интересах «Баварии» всегда было иметь в составе лучших немецких футболистов. Но Ули Хёнесс (член совета директоров «Баварии») говорил, что «Бавария» должна разумно распоряжаться финансами, — цитирует Дризена Abendzeitung.

В этом сезоне 21-летний Вирц принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

Рыночная стоимость полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет 130 миллионов евро.

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Бавария Флориан Вирц Байер Ян-Кристиан Дризен трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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