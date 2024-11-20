В «Баварии» высказались о возможном трансфере Вирца

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен поделился комментарием о возможном подписании полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

— В интересах «Баварии» всегда было иметь в составе лучших немецких футболистов. Но Ули Хёнесс (член совета директоров «Баварии») говорил, что «Бавария» должна разумно распоряжаться финансами, — цитирует Дризена Abendzeitung.

В этом сезоне 21-летний Вирц принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

Рыночная стоимость полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет 130 миллионов евро.