В «Баварии» раскрыли планы по Киммиху

Мюнхенская «Бавария» намерена сохранить в своём составе опорного полузащитника Йозуа Киммиха. Об этом рассказал генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дризен.

— Мы уже публично заявили, что хотим как можно скорее начать переговоры с Киммихом о продлении контракта. Я бы хотел, чтобы он остался частью команды, — цитирует функционера журналист Максимилиан Кох.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 встречах во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.

Действующий трудовой договор Киммиха с клубом истекает летом 2025 года.