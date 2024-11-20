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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» закрыл свой аккаунт в социальной сети Х

20 Ноября 2024 • 17:42 Комментировать

Ещё один немецкий клуб решил закрыть свой аккаунт в социальной сети Х, известной ранее как Twitter. В данном случае речь идет о клубе Бундеслиги - Бременском «Вердере». Ранее такое же решение приняло руководство «Санкт-Паули».

Причиной закрытия аккаунта руководство клуба называют потерю контроля над платформой со стороны её основателя Илона Маска - такая формулировка выбрана в соответствующем пресс-релизе. В нём Маска также обвиняют в том, что он превратил социальную сеть в политическое оружие, в частности, в предвыборной кампании в  США.

Сейчас «Вердер» занимает восьмое место в турнирной таблице немецкого чемпионата, после десяти туров у команды пятнадцать очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Вердер
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