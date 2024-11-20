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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» выбрал замену Влаховичу

20 Ноября 2024 • 13:51 Комментировать

Чешский нападающий «Байера» Патрик Шик может сменить Германию на Италию в зимнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, в переходе форварда заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает кандидатуру Шика в качестве замены сербу Душану Влаховичу, получившему травму. Итальянский гранд рассчитывает арендовать Патрика с правом последующего выкупа.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии 28-летний нападающий провел восемь поединков, отметившись одним забитым мячом. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

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