«Ювентус» выбрал замену Влаховичу

Чешский нападающий «Байера» Патрик Шик может сменить Германию на Италию в зимнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, в переходе форварда заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает кандидатуру Шика в качестве замены сербу Душану Влаховичу, получившему травму. Итальянский гранд рассчитывает арендовать Патрика с правом последующего выкупа.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии 28-летний нападающий провел восемь поединков, отметившись одним забитым мячом. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.