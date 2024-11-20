Мусиала высказался о возможном трансфере Вирца в «Баварию»

Вингер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился мыслями насчет потенциального трансфера полузащитника «Байера» Флориана Вирца.
«Не хочу оказывать на него давление и давать какие-то комментарии по этому поводу. Это должно быть его решение. Флориан все решит сам», - передает слова Джамала Bayern&Germany.
Вирц связан трудовыми обязательствами с леверкузенским клубом до середины 2027 года. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего игрока составляет 130 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Флориан провел десять поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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