Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Сане высказался о будущем в «Баварии»

20 Ноября 2024 • 11:16 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.11 X 10.50 2 17.00
22.11 22:30

Правый вингер «Баварии» Лерой Сане высказался о будущем в мюнхенской команде.

«Мы ведем переговоры, я чувствую себя комфортно в Мюнхене. Я чувствую себя действительно комфортно. Переговоры проходят очень хорошо. В настоящее время я сосредоточен только на «Баварии», - приводит слова Сане BILD.

Контракт 28-летнего игрока с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сане не является игроком основного состава. Он принял участие в 11 играх во всех турнирах, проведя на поле лишь 386 минут, и смог отметиться тремя забитыми мячами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане

Новости по матчу

Сегодня, 20 Ноября
08:02
Сане рассказал, что думает о возможном приходе Вирца в «Баварию» 1
07:43
В «Баварии» готовы обновить трансферный рекорд ради Вирца
06:54
Сане высказался о сокращении зарплаты в «Баварии»
05:45
Сане ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
05:09
Сане дал комментарий по своему будущему в «Баварии»
01:55
«Бавария» определилась с главной трансферной целью на 2025 год
19 Ноября
04:42
Маттеус вспомнил Месси, рассуждая о зарплате Мусиалы
00:38
«Реал» может подписать сразу двух левых защитников
18 Ноября
22:29
Гранд АПЛ активнее всех работает над подписанием Дэвиса из «Баварии»
22:07
Названы главные претенденты на Киммиха
17 Ноября
23:33
Мусиала: «Золотой мяч» — это моя цель 1
07:51
«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»
06:17
Кейн рассказал, в чём АПЛ следует взять пример с Бундеслиги
16 Ноября
19:05
Мусиала: «Зимой станет многое известно»
15 Ноября
01:39
Маттеус – о будущем Киммиха: «Мы знаем, что Флик его очень ценит»
14 Ноября
23:56
«Барселоне» будет трудно подписать Дэвиса – названа причина 2
21:59
«Ювентус» может подписать защитника «Баварии» в январе
13 Ноября
21:43
Киммих ответил на вопрос о новом контракте с «Баварией»
02:41
Кан дал совет Нойеру, приведя в пример себя 1
01:41
«Бавария» расстанется с одной из трёх высокооплачиваемых звёзд
01:01
Три клуба АПЛ следят за Дайером из «Баварии»
12 Ноября
23:51
Игрок «Байера» выбирает между «Реалом» и «Баварией»
16:36
Мусиала: «Я счастлив в «Баварии»
11 Ноября
06:26
Мюллер высказался о будущем Мусиалы в «Баварии»
10 Ноября
07:17
«Бавария» пыталась перехватить молодую звезду, которую подписал «Челси»
03:13
Два топ-клуба АПЛ и «Бавария» поспорят за игрока «Спортинга»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ АУГСБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Шесть футболистов покинули сборную России Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Неймар выбрал новый клуб Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой «Спартак» принял решение по Хлусевичу
УЕФА принял решение по России Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте
Спортивные новости
Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» ЦСКА разобрался с «Ладой» в матче КХЛ Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Ноября
11:16 · Германия. Бундеслига
Сане высказался о будущем в «Баварии» 1
08:02 · Германия. Бундеслига
Сане рассказал, что думает о возможном приходе Вирца в «Баварию» 1
07:43 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» готовы обновить трансферный рекорд ради Вирца
07:24 · Англия. Премьер-лига
Швейцарский журналист назвал преемника Салаха в «Ливерпуле»
06:54 · Германия. Бундеслига
Сане высказался о сокращении зарплаты в «Баварии»
05:45 · Англия. Премьер-лига
Сане ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
05:09 · Германия. Бундеслига
Сане дал комментарий по своему будущему в «Баварии»
01:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с главной трансферной целью на 2025 год
19 Ноября
22:56 · Англия. Чемпионшип
Джоб Беллингем может повторить путь звёздного брата
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» определил кандидата на замену Гвардиоле 1
18:31 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда Хаби Алонсо примет решение по будущему
14:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сообщила о травме Пальиньи
10:30 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Ливерпуля» Салах высказал мнение о Мармуше
04:42 · Германия. Бундеслига
Маттеус вспомнил Месси, рассуждая о зарплате Мусиалы
00:38 · Германия. Бундеслига
«Реал» может подписать сразу двух левых защитников
18 Ноября
23:57 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» нашли звёздную замену Уокеру слухи
22:29 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ активнее всех работает над подписанием Дэвиса из «Баварии» слухи
22:07 · Англия. Премьер-лига
Названы главные претенденты на Киммиха
21:43 · Германия. Бундеслига
Мусиала продлит контракт с «Баварией»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Та выберет новый клуб в январе – на игрока претендуют три гранда
00:32 · Германия. Бундеслига
Киммих пропустит ближайший матч сборной Германии – известна причина
17 Ноября
23:33 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Золотой мяч» — это моя цель 1
22:04 · Германия. Бундеслига
Кейн продлил впечатляющую серию реализованных пенальти
20:54 · Германия. Бундеслига
Голкипер женской «Баварии» заболела раком в 23 года - клуб продлил контракт
10:09 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии Та выберет из двух суперклубов
Все новости