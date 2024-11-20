Сане высказался о будущем в «Баварии»

Правый вингер «Баварии» Лерой Сане высказался о будущем в мюнхенской команде.

«Мы ведем переговоры, я чувствую себя комфортно в Мюнхене. Я чувствую себя действительно комфортно. Переговоры проходят очень хорошо. В настоящее время я сосредоточен только на «Баварии», - приводит слова Сане BILD.

Контракт 28-летнего игрока с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сане не является игроком основного состава. Он принял участие в 11 играх во всех турнирах, проведя на поле лишь 386 минут, и смог отметиться тремя забитыми мячами.