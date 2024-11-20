Сане рассказал, что думает о возможном приходе Вирца в «Баварию»

Футболист «Баварии» Лерой Сане поделился мнением о возможном переходе в клуб Флориана Вирца.

21-летний атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» считается приоритетной трансферной целью «Баварии» на следующее лето.

«Фло – великолепный игрок, но я не знаю его планов на будущее, – отвечает Сане. – Мне повезло выступать с ним в сборной Германии. Когда я впервые увидел его в национальной команде, подумал: «Вот это да!» Он сходу показал невероятное мастерство», – сказал в беседе со Sport Bild 28-летний вингер мюнхенского гранда.

Чтобы приобрести Флориана Вирца, «Баварии», похоже, придётся обновить собственный трансферный рекорд.