В «Баварии» готовы обновить трансферный рекорд ради Вирца

«Бавария» запланировала подписание полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

Лидер «фармацевтов» обозначен мюнхенским грандом в качестве главной трансферной цели на лето 2025 года. По данным журналистов Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля, в «Баварии» понимают, что для осуществления сделки потребуется выложить рекордную для клуба сумму – значительно больше 100 млн евро. Тем не менее, как отмечает источник, мюнхенцы вполне способны позволить себе такие траты, учитывая текущее финансовое положение и потенциальную продажу кого-то из высокооплачиваемых игроков нынешнего состава.

Ценник Флориана Вирца на авторитетном портале Transfermarkt – 130 млн евро. Интерес к 21-летнему футболисту также проявляют мадридский «Реал» и представители Английской премьер-лиги.