Сане высказался о сокращении зарплаты в «Баварии»

Вингер «Баварии» Лерой Сане ответил на вопрос о своей зарплате.

Согласно сведениям, фигурирующим в СМИ, сейчас 28-летний футболист зарабатывает около 20 млн евро в год в мюнхенском клубе. Контракт игрока истекает предстоящим летом, и в «Баварии» хотели бы продлить соглашение Сане со снижением оклада.

«Раздражают ли меня разговоры о снижении зарплаты? Сейчас я вообще об этом не думаю, да и вопрос зарплаты не является для меня приоритетным. Честно говоря, я не думал об этом ни секунды. Как я уже говорил, важны все факторы в совокупности. Какова моя позиция? Каким меня видит клуб? Какова наша игровая философия? Можем ли бы добиться чего-то большего, выиграть Лигу чемпионов? Вот что для меня важно», – поведал в интервью Sport Bild Сане.