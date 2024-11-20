Сане дал комментарий по своему будущему в «Баварии»

Вингер «Баварии» Лерой Сане высказался о ходе переговоров по новому контракту с клубом.

Текущее соглашение немецкого футболиста истекает летом следующего года.

«Я уверен в себе, в своём положении и в своём клубе. Мы ведём прозрачные и спокойные обсуждения. Я хочу снова регулярно играть и наслаждаться временем на поле. Сейчас мы играем хорошо, атмосфера отличная. Я хочу полностью погрузиться в процесс и внести свой вклад.

Чувствую себя комфортно. У нас доверительные переговоры. Сейчас я сосредоточен только на «Баварии», всё остальное мы увидим в ближайшие недели и месяцы», – заявил в интервью Sport Bild 28-летний футболист.