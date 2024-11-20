«Бавария» определилась с главной трансферной целью на 2025 год

В «Баварии» определили приоритетную задачу на летнее трансферное окно.

Цель номер один для мюнхенского гранда – Флориан Вирц из «Байера». К такому решению пришли представители клуба путём внутренних обсуждений. В «Баварии» уверены, что смогут провернуть сделку, так как окружение игрока уже выразило взаимный интерес.

Ещё один фактор в пользу «Баварии» для Вирца – приближающееся продление контракта с Джамалом Мусиалой. Нынешний лидер «фармацевтов» хочет выступать в одном клубе со своим товарищем по сборной Германии. Кроме того, семья Флориана ценит тот факт, что мюнхенцы наблюдают за ним ещё со времён выступления в академии «Кёльна».

В «Байере» предпочитают продать Вирца в зарубежный клуб. Серьёзным претендентом может стать мадридский «Реал» – особенно в случае назначения Хаби Алонсо.