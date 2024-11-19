Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, когда Хаби Алонсо примет решение по будущему

19 Ноября 2024 • 18:31 Комментировать

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо регулярно становится героем мира футбольных слухов. Молодого специалиста называют фаворитом на замену Карло Анчелотти на должности главного тренера «Реала».

Как сообщает издание Marca, Алонсо примет решение по своему будущему через несколько месяцев, а именно в марте.

В прошлом сезоне у руля «Байера» Хаби Алонсо выиграл Бундеслигу и Кубок Германии. Также «фармацевты» дошли до финала Лиги Европы, где проиграли «Аталанте».

Сейчас, после десяти сыгранных туров, «Байер» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице немецкого чемпионата.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хаби Алонсо Байер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Сане выбрал новый клуб Шесть футболистов покинули сборную России Неймар выбрал новый клуб Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена УЕФА принял решение по России Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея «Барселона» готовит звёздный трансфер – есть четыре кандидата Суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ - это не «Манчестер Сити» и «Арсенал»
Спортивные новости
Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Ноября
18:31 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда Хаби Алонсо примет решение по будущему
14:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сообщила о травме Пальиньи
10:30 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Ливерпуля» Салах высказал мнение о Мармуше
04:42 · Германия. Бундеслига
Маттеус вспомнил Месси, рассуждая о зарплате Мусиалы
00:38 · Германия. Бундеслига
«Реал» может подписать сразу двух левых защитников
18 Ноября
23:57 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» нашли звёздную замену Уокеру слухи
22:29 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ активнее всех работает над подписанием Дэвиса из «Баварии» слухи
22:07 · Англия. Премьер-лига
Названы главные претенденты на Киммиха
21:43 · Германия. Бундеслига
Мусиала продлит контракт с «Баварией»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Та выберет новый клуб в январе – на игрока претендуют три гранда
00:32 · Германия. Бундеслига
Киммих пропустит ближайший матч сборной Германии – известна причина
17 Ноября
23:33 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Золотой мяч» — это моя цель 1
22:04 · Германия. Бундеслига
Кейн продлил впечатляющую серию реализованных пенальти
20:54 · Германия. Бундеслига
Голкипер женской «Баварии» заболела раком в 23 года - клуб продлил контракт
10:09 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии Та выберет из двух суперклубов
07:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»
06:17 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, в чём АПЛ следует взять пример с Бундеслиги
01:58 · Германия. Бундеслига
«Реалу» предложили услуги игрока «Байера»
01:49 · Германия. Бундеслига
Киммих ответил на вопрос о своей травме
01:21 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн прокомментировал травму Киммиха
00:34 · Германия. Бундеслига
Сане забил за сборную Германии впервые за 14 месяцев
16 Ноября
20:41 · Англия. Премьер-лига
Сане выбрал новый клуб 3 слухи
19:05 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Зимой станет многое известно»
13:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет перехватить форварда у «Барселоны»
10:59 · Германия. Бундеслига
Агент Дэвиса прокомментировал информацию о переходе в «Реал»
Все новости