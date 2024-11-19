Стало известно, когда Хаби Алонсо примет решение по будущему

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо регулярно становится героем мира футбольных слухов. Молодого специалиста называют фаворитом на замену Карло Анчелотти на должности главного тренера «Реала».

Как сообщает издание Marca, Алонсо примет решение по своему будущему через несколько месяцев, а именно в марте.

В прошлом сезоне у руля «Байера» Хаби Алонсо выиграл Бундеслигу и Кубок Германии. Также «фармацевты» дошли до финала Лиги Европы, где проиграли «Аталанте».

Сейчас, после десяти сыгранных туров, «Байер» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице немецкого чемпионата.