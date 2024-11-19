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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» сообщила о травме Пальиньи

19 Ноября 2024 • 14:17 Комментировать

Полузащитник Жоау Пальинья недавно получил травму в расположении национальной сборной Португалии. Теперь медицинский отдел «Баварии» подтвердил попадание 29-летнего футболиста в лазарет.

«Пальинья получил разрыв мышечного волокна в правой приводящей мышце во время тренировки сборной Португалии. Таким образом, ближайшие недели полузащитник пропустит», - говорится в сообщении пресс-службы «Баварии».

На текущий момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Второй «РБ Лейпциг» отстаёт от команды Венсана Компани на пять очков (26 против 21).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жоау Пальинья
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