«Бавария» сообщила о травме Пальиньи

Полузащитник Жоау Пальинья недавно получил травму в расположении национальной сборной Португалии. Теперь медицинский отдел «Баварии» подтвердил попадание 29-летнего футболиста в лазарет.

«Пальинья получил разрыв мышечного волокна в правой приводящей мышце во время тренировки сборной Португалии. Таким образом, ближайшие недели полузащитник пропустит», - говорится в сообщении пресс-службы «Баварии».

На текущий момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Второй «РБ Лейпциг» отстаёт от команды Венсана Компани на пять очков (26 против 21).