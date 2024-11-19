Маттеус вспомнил Месси, рассуждая о зарплате Мусиалы

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус прокомментировал условия продления контракта с Джамалом Мусиалой.

Как недавно стало известно, «Бавария» близка к договорённости по новому соглашению с 21-летней звездой. Атакующий хавбек станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мюнхенского гранда.

«Как не было пределов для Месси, так не должно быть пределов и в случае с Мусиалой, – высказывается Маттеус о зарплате молодого немца. – Он необходим не только по спортивным причинам, но и как лицо футбольного клуба «Бавария», особенно учитывая скорый уход прежних ведущих лиц.

Если Нойеру и Левандовски платили 25 млн евро в год, то и Мусиала, думаю, относится к этой категории игроков», – приводит Bayern & Germany слова Маттеуса.