«Реал» может подписать сразу двух левых защитников

В мадридском «Реале» рассматривают возможность подписания двух игроков на позицию левого защитника.

«Королевскому клубу» интересны Альфонсо Дэвис из «Баварии» и Мигель Гутьеррес из «Жироны». По сообщениям El Larguero, «Реал» может попытаться переманить в свои ряды сразу обоих футболистов. При этом левые защитники из текущего состава команды – Ферлан Менди и Фран Гарсия – будут отпущены.

Альфонсо Дэвис станет свободным агентом по окончании сезона, если не продлит истекающий контракт с «Баварией». Стоимость 24-летнего канадца на Transfermarkt – 50 млн евро.

23-летний Мигель Гутьеррес оценивается экспертами того же портала в 25 млн евро. Испанец начинал свою карьеру именно в «Реале».