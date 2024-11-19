Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» может подписать сразу двух левых защитников

19 Ноября 2024 • 00:38 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
22.11 22:30

В мадридском «Реале» рассматривают возможность подписания двух игроков на позицию левого защитника.

«Королевскому клубу» интересны Альфонсо Дэвис из «Баварии» и Мигель Гутьеррес из «Жироны». По сообщениям El Larguero, «Реал» может попытаться переманить в свои ряды сразу обоих футболистов. При этом левые защитники из текущего состава команды – Ферлан Менди и Фран Гарсия – будут отпущены.

Альфонсо Дэвис станет свободным агентом по окончании сезона, если не продлит истекающий контракт с «Баварией». Стоимость 24-летнего канадца на Transfermarkt – 50 млн евро.

23-летний Мигель Гутьеррес оценивается экспертами того же портала в 25 млн евро. Испанец начинал свою карьеру именно в «Реале».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Жирона Ферлан Менди Альфонсо Дэвис Фран Гарсия Мигель Гутьеррес трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Ноября
00:38
«Реал» может подписать сразу двух левых защитников
18 Ноября
22:29
Гранд АПЛ активнее всех работает над подписанием Дэвиса из «Баварии»
17 Ноября
23:33
Мусиала: «Золотой мяч» — это моя цель 1
07:51
«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»
06:17
Кейн рассказал, в чём АПЛ следует взять пример с Бундеслиги
16 Ноября
19:05
Мусиала: «Зимой станет многое известно»
15 Ноября
01:39
Маттеус – о будущем Киммиха: «Мы знаем, что Флик его очень ценит»
14 Ноября
23:56
«Барселоне» будет трудно подписать Дэвиса – названа причина 2
21:59
«Ювентус» может подписать защитника «Баварии» в январе
13 Ноября
21:43
Киммих ответил на вопрос о новом контракте с «Баварией»
02:41
Кан дал совет Нойеру, приведя в пример себя 1
01:41
«Бавария» расстанется с одной из трёх высокооплачиваемых звёзд
01:01
Три клуба АПЛ следят за Дайером из «Баварии»
12 Ноября
23:51
Игрок «Байера» выбирает между «Реалом» и «Баварией»
16:36
Мусиала: «Я счастлив в «Баварии»
11 Ноября
06:26
Мюллер высказался о будущем Мусиалы в «Баварии»
10 Ноября
07:17
«Бавария» пыталась перехватить молодую звезду, которую подписал «Челси»
03:13
Два топ-клуба АПЛ и «Бавария» поспорят за игрока «Спортинга»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ АУГСБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Сане выбрал новый клуб Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Аморим назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед» Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Анчелотти принял решение по «Реалу»
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея
Спортивные новости
Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Ноября
00:38 · Германия. Бундеслига
«Реал» может подписать сразу двух левых защитников
18 Ноября
23:57 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» нашли звёздную замену Уокеру слухи
22:29 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ активнее всех работает над подписанием Дэвиса из «Баварии» слухи
22:07 · Англия. Премьер-лига
Названы главные претенденты на Киммиха
21:43 · Германия. Бундеслига
Мусиала продлит контракт с «Баварией»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Та выберет новый клуб в январе – на игрока претендуют три гранда
00:32 · Германия. Бундеслига
Киммих пропустит ближайший матч сборной Германии – известна причина
17 Ноября
23:33 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Золотой мяч» — это моя цель 1
22:04 · Германия. Бундеслига
Кейн продлил впечатляющую серию реализованных пенальти
20:54 · Германия. Бундеслига
Голкипер женской «Баварии» заболела раком в 23 года - клуб продлил контракт
10:09 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии Та выберет из двух суперклубов
07:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»
06:17 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, в чём АПЛ следует взять пример с Бундеслиги
01:58 · Германия. Бундеслига
«Реалу» предложили услуги игрока «Байера»
01:49 · Германия. Бундеслига
Киммих ответил на вопрос о своей травме
01:21 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн прокомментировал травму Киммиха
00:34 · Германия. Бундеслига
Сане забил за сборную Германии впервые за 14 месяцев
16 Ноября
20:41 · Англия. Премьер-лига
Сане выбрал новый клуб 3 слухи
19:05 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Зимой станет многое известно»
13:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет перехватить форварда у «Барселоны»
10:59 · Германия. Бундеслига
Агент Дэвиса прокомментировал информацию о переходе в «Реал»
15 Ноября
16:43 · Германия. Бундеслига
Три известных игрока могут покинуть «РБ Лейпциг» грядущей зимой слухи
14:40 · Германия. Бундеслига
«Реал» принял решения по Киммиху и Мусиале
01:39 · Германия. Бундеслига
Маттеус – о будущем Киммиха: «Мы знаем, что Флик его очень ценит»
14 Ноября
23:56 · Германия. Бундеслига
«Барселоне» будет трудно подписать Дэвиса – названа причина 2
Все новости