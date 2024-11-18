Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала продлит контракт с «Баварией»

18 Ноября 2024 • 21:43 Комментировать

Атакующий полузащитник Джамал Мусиала продлит контракт с «Баварией».

Как сообщает Sky Sport, новое соглашение будет подписано уже в ближайшее время, оно будет рассчитано до 2029 года. Отмечается, что в «Баварии» видят в Мусиале замену Мюллеру на долгие годы.

Действующее соглашение 21-летнего немца с мюнхенцами рассчитано до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.

Мусиала сыграл 14 матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне, забил девять голов и отдал три голевые передачи.

После 10 туров «Бавария» лидирует в Бундеслиге, отрыв от идущего вторым «РБ Лейпцига» составляет пять зачетных баллов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Сане выбрал новый клуб Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Аморим назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед» Анчелотти принял решение по «Реалу» Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале»
Спортивные новости
Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Витязя» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Ноября
22:07 · Англия. Премьер-лига
Названы главные претенденты на Киммиха
21:43 · Германия. Бундеслига
Мусиала продлит контракт с «Баварией»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Та выберет новый клуб в январе – на игрока претендуют три гранда
00:32 · Германия. Бундеслига
Киммих пропустит ближайший матч сборной Германии – известна причина
17 Ноября
23:33 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Золотой мяч» — это моя цель 1
22:04 · Германия. Бундеслига
Кейн продлил впечатляющую серию реализованных пенальти
20:54 · Германия. Бундеслига
Голкипер женской «Баварии» заболела раком в 23 года - клуб продлил контракт
10:09 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии Та выберет из двух суперклубов
07:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»
06:17 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, в чём АПЛ следует взять пример с Бундеслиги
01:58 · Германия. Бундеслига
«Реалу» предложили услуги игрока «Байера»
01:49 · Германия. Бундеслига
Киммих ответил на вопрос о своей травме
01:21 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн прокомментировал травму Киммиха
00:34 · Германия. Бундеслига
Сане забил за сборную Германии впервые за 14 месяцев
16 Ноября
20:41 · Англия. Премьер-лига
Сане выбрал новый клуб 3 слухи
19:05 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Зимой станет многое известно»
13:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет перехватить форварда у «Барселоны»
10:59 · Германия. Бундеслига
Агент Дэвиса прокомментировал информацию о переходе в «Реал»
15 Ноября
16:43 · Германия. Бундеслига
Три известных игрока могут покинуть «РБ Лейпциг» грядущей зимой слухи
14:40 · Германия. Бундеслига
«Реал» принял решения по Киммиху и Мусиале
01:39 · Германия. Бундеслига
Маттеус – о будущем Киммиха: «Мы знаем, что Флик его очень ценит»
14 Ноября
23:56 · Германия. Бундеслига
«Барселоне» будет трудно подписать Дэвиса – названа причина 2
22:09 · Германия. Бундеслига
Звёздный игрок «Байера» покинет клуб вслед за Алонсо 1 слухи
21:59 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» может подписать защитника «Баварии» в январе слухи
21:14 · Германия. Бундеслига
«Байер» не будет пытаться заработать на Та
Все новости