Атакующий полузащитник Джамал Мусиала продлит контракт с «Баварией».

Как сообщает Sky Sport, новое соглашение будет подписано уже в ближайшее время, оно будет рассчитано до 2029 года. Отмечается, что в «Баварии» видят в Мусиале замену Мюллеру на долгие годы.

Действующее соглашение 21-летнего немца с мюнхенцами рассчитано до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.

Мусиала сыграл 14 матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне, забил девять голов и отдал три голевые передачи.

После 10 туров «Бавария» лидирует в Бундеслиге, отрыв от идущего вторым «РБ Лейпцига» составляет пять зачетных баллов.