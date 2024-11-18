Киммих пропустит ближайший матч сборной Германии – известна причина

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих вряд ли сыграет в предстоящем матче против Венгрии.

Футболист «Баварии» был заменён в недавней встрече с Боснией и Герцеговиной (7:0), но, как оказалось, это была лишь мера предосторожности. По данным Kicker, Киммих не травмирован, но участия в ближайшей игре с Венгрией, скорее всего, не примет. Юлиан Нагельсманн намерен предоставить универсальному хавбеку отдых, принимая во внимание его загруженность в «Баварии». Кроме того, рулевой бундестим планирует дать шанс проявить себя Бенджамину Хенрихсу.

Матч сборных Венгрии и Германии состоится во вторник. Немецкая национальная команда уже гарантировала себе первую строчку в группе Лиги наций.