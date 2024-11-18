Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих пропустит ближайший матч сборной Германии – известна причина

18 Ноября 2024 • 00:32 Комментировать
Венгрия
...
Германия
1 5.90 X 4.50 2 1.52
19.11 22:45

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих вряд ли сыграет в предстоящем матче против Венгрии.

Футболист «Баварии» был заменён в недавней встрече с Боснией и Герцеговиной (7:0), но, как оказалось, это была лишь мера предосторожности. По данным Kicker, Киммих не травмирован, но участия в ближайшей игре с Венгрией, скорее всего, не примет. Юлиан Нагельсманн намерен предоставить универсальному хавбеку отдых, принимая во внимание его загруженность в «Баварии». Кроме того, рулевой бундестим планирует дать шанс проявить себя Бенджамину Хенрихсу.

Матч сборных Венгрии и Германии состоится во вторник. Немецкая национальная команда уже гарантировала себе первую строчку в группе Лиги наций.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Юлиан Нагельсманн Йозуа Киммих ещё теги

Новости по матчу

17 Ноября
17:43
Вирц: «Мне нравится играть с Мусиалой»
13:58
Нагельсманн: «Наша цель – победа на ближайшем чемпионате мира»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕНГРИЯ ГЕРМАНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» 5 игроков с российским паспортом, которых может приобрести «Спартак» Назван лучший футболист Африки в XXI веке: Дрогба – второй, Салах – третий, а Эссьен – восьмой Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Анчелотти принял решение по «Реалу»
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе ван Нистелроя Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала»
Спортивные новости
Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Олимпийский чемпион Редькин отреагировал на финиш Халили и Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ Корешков: «Я ожидал, что Джонс победит Миочича» Корешков высказался о победе Оливейры над Чендлером на UFC 309 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Ноября
00:32 · Германия. Бундеслига
Киммих пропустит ближайший матч сборной Германии – известна причина
17 Ноября
23:33 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Золотой мяч» — это моя цель 1
22:04 · Германия. Бундеслига
Кейн продлил впечатляющую серию реализованных пенальти
20:54 · Германия. Бундеслига
Голкипер женской «Баварии» заболела раком в 23 года - клуб продлил контракт
10:09 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии Та выберет из двух суперклубов
07:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»
06:17 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, в чём АПЛ следует взять пример с Бундеслиги
01:58 · Германия. Бундеслига
«Реалу» предложили услуги игрока «Байера»
01:49 · Германия. Бундеслига
Киммих ответил на вопрос о своей травме
01:21 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн прокомментировал травму Киммиха
00:34 · Германия. Бундеслига
Сане забил за сборную Германии впервые за 14 месяцев
16 Ноября
20:41 · Англия. Премьер-лига
Сане выбрал новый клуб 2 слухи
19:05 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Зимой станет многое известно»
13:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет перехватить форварда у «Барселоны»
10:59 · Германия. Бундеслига
Агент Дэвиса прокомментировал информацию о переходе в «Реал»
15 Ноября
16:43 · Германия. Бундеслига
Три известных игрока могут покинуть «РБ Лейпциг» грядущей зимой слухи
14:40 · Германия. Бундеслига
«Реал» принял решения по Киммиху и Мусиале
01:39 · Германия. Бундеслига
Маттеус – о будущем Киммиха: «Мы знаем, что Флик его очень ценит»
14 Ноября
23:56 · Германия. Бундеслига
«Барселоне» будет трудно подписать Дэвиса – названа причина 1
22:09 · Германия. Бундеслига
Звёздный игрок «Байера» покинет клуб вслед за Алонсо 1 слухи
21:59 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» может подписать защитника «Баварии» в январе слухи
21:14 · Германия. Бундеслига
«Байер» не будет пытаться заработать на Та
19:55 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо принял решение по будущему 1
19:32 · Германия. Бундеслига
Клуб Бундеслиги пошёл на необычный шаг из-за Илона Маска
19:27 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 9 слухи
Все новости