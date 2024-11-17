Мусиала: «Золотой мяч» — это моя цель

Атакующий хавбек «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос о том, является ли «Золотой мяч» его целью.

— Да, это моя цель. Я видел Месси и Роналду с этой наградой и хотел оказаться на их месте. Однако нельзя слишком много думать об этом, нужно просто продолжать играть, тогда когда-нибудь у меня может появиться шанс на «Золотой мяч», — цитирует Мусиалу RND.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

В нынешнем сезоне 21-летний Мусиала принял участие в 14 встречах с учетом всех турниров, забил девять голов и стал автором четырех ассистов.