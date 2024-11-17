Кейн продлил впечатляющую серию реализованных пенальти

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн снова смог реализовать пенальти.

Футболист «Баварии» успешно исполнил одиннадцатиметровый на 53-й минуте матча Лиги наций против Ирландии (5:0), положив начало разгрому соперников. Как отмечает Bayern & Germany, Кейн реализовал каждый из последних 23 пенальти за клуб и сборную.

В активе 31-летнего игрока 17 забитых мячей и девять результативных передач в 16 матчах нынешнего сезона за «Баварию» во всех соревнованиях. В цветах сборной Англии форвард отметился в общей сложности 69 голами, приняв участие в 103 встречах с момента дебюта в марте 2015 года.