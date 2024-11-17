Голкипер женской «Баварии» заболела раком в 23 года - клуб продлил контракт

Драма в женской команде мюнхенской «Баварии» - голкипер команды Мала Грос ведёт борьбу со страшным заболеванием, у неё обнаружили рак в 23 года. Клуб, дабы поддержать сотрудника, принял красивое решение продлить контракт с Грос.

- Я не думала, что мне придётся вступить в такое сражение. Уверена, что при помощи клуба смогу справиться с болезнью, - заявила Грос в эмоциональном видео, опубликованном пресс-службой мюнхенского клуба.

А вот как объяснили решение продлить контракт со спортсменкой в самом клубе:

- В такие моменты спорт отходит на второй план. Мы все поддерживаем сейчас Малу Грос - она большой человек и получит всю нашу поддержку.